Scontro tra autocarro e furgoncino, entrambi i conducenti in ospedale

Brutto incidente, nel pomeriggio odierno (venerdì 11 ottobre) lungo la statale della Contessa, nei pressi di Gubbio. A scontrarsi sono stati un furgoncino e un autocarro, per cause (e dinamica) ancora da accertare. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, e sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Branca per accertamenti. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia municipale. Non pochi disagi alla circolazione.

