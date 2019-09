Scontro tra 2 auto, una finisce nella scarpata | 2 persone in ospedale

Scontro tra due auto nella serata di domenica, con tre persone coinvolte e due trasportate in ospedale. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ingresso del raccordo autostradale Perugia – Bettolle, all’altezza di Corciano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate, con una che è finita fuori strada, nella scarpata oltre il guardrail.

Tre le persone che sono rimaste coinvolte in tutto, due di loro sono state trasportate in ambulanza in ospedale. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

