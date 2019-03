Scontro nella ‘galleria di Pale’, automobilista finisce a Perugia codice rosso e traffico bloccato

share

Ancora un incidente lungo la nuova ‘Val di Chienti’, ed ancora una volta lungo le gallerie di Pale. Anche le dinamiche sono più o meno le stesse degli ultimi tamponamenti: il conducente di un furgone, in direzione Civitanova Marche, si è scontrato con un camion.

L’uomo alla guida del furgone ha subito pesanti conseguenze nell’impatto, tanto che è stato trasportato direttamente all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per un ricovero d’urgenza in codice rosso.

L’incidente ha provocato il blocco totale della Ss 77 che è rimasta chiusa al traffico nell’innesto della Foligno – Civitanova Marche, con i mezzi che si sono di fatto ritrovati a dover tornare a percorrere il vecchio tracciato passando per la Val Menotre.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo un lungo intervento, dopo le ore 13 e sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire i fatti.

“Siamo all’ennesimo incidente all’interno delle gallerie e tutti più o meno con le stesse modalità, tamponamenti tra mezzi pesanti che determinano poi il blocco totale del tratto da Foligno a Colfiorito non essendoci altre uscite intermedie”.

A tornare sulla questione è Alessio Fiacco, portavoce del ‘Comitato Pro Svincolo di Scopoli’ che rilancia le richieste della popolazione.

“Quando diciamo che lo svincolo di Scopoli lungo la nuova Val di Chienti è utile soprattutto per la sicurezza, ribadiamo un concetto messo nero su bianco dagli stessi progettisti e dai pareri ufficiali degli esperti in materia – ricorda Fiacco – e tutti hanno sempre sostenuto che un’uscita intermedia tra Foligno e Colfiorito andava realizzata. Noi non molliamo di un centimetro ed entro marzo saremo di nuovo a Roma per verificare di persone alcune importanti e soprattutto positive novità in merito alla vicenda. Abbiamo fatto tantissimo in quattro anni – conclude Fiacco – ed ora speriamo che tutte le istituzioni e tutte le forze politiche lavorino insieme”.

