Scontro all'incrocio tra due auto, 4 persone in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto lungo la Sp 241, prima del distributore di metano | Nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi condizioni

Brutto incidente, intorno alle ore 18 di oggi (18 gennaio) lungo la Sp 241 di Gualdo Tadino, all’incrocio con via Fornaia, pochi metri prima del distributore di metano.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e una Fiat Panda, rimaste danneggiate entrambe soprattutto nella parte anteriore sinistra. Ben quattro le persone rimaste coinvolte, tutte portate all’ospedale di Branca per accertamenti.