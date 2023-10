Scontro auto-furgone sulla provinciale, tre feriti gravi - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto lungo la Sp 218 all'altezza di Voltole (Gualdo Tadino, i tre feriti sono stati portati in altrettanti ospedali

Brutto incidente, intorno alle 14.30 di oggi (9 ottobre), lungo la Sp 218, all’altezza di Voltole (Gualdo Tadino).

A scontrarsi frontalmente (le cause sono ancora in corso di accertamento) – sono stati una Kia e un furgone della Eurospurghi. Tre le persone coinvolte e immobilizzate dai vigili del fuoco di Gaifana, poi consegnate ai sanitari.

Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati in ospedali diversi – Foligno, Perugia e Branca -, purtroppo in gravi condizioni. Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Gualdo Tadino per i rilievi del caso.