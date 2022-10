Scontro tra auto in curva, una si ribalta, l'altra finisce in un fosso | Conducenti in ospedale - Tuttoggi

Dopo l’impatto la jeep si è ribaltata mentre la Nissan è finita fuori strada a cavallo di un fosso. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118 e Polizia municipale, per tutti i rilievi del caso.

Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione. Inevitabili i disagi al traffico, soprattutto in direzione San Secondo, dove il traffico ha subito rallentamento per quasi un’ora.