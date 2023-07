Scontro auto-camion sulla Flaminia, muore spoletina - Tuttoggi.info

La tragedia è avvenuta all'altezza dell'uscita Busche di Gualdo Tadino, la 69enne al volante è morta sul colpo

Tragedia sulla strada, oggi pomeriggio (4 luglio) lungo la nuova SS3 Flaminia, all’altezza dell’uscita Busche di Gualdo Tadino.

Una Fiat Panda, per cause ancora in corsi di accertamento si è scontrata con un camion ed una donna – una 69enne di Spoleto – è morta sul colpo. La strada è attualmente chiusa al traffico. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Gaifana, carabinieri, 118, polizia locale e personale Anas.

[Notizia in aggiornamento]