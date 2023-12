Scomparso da Riccione, ritrovato a Gubbio dopo 10 ore - Tuttoggi.info

L'uomo è stato individuato nei pressi della cementeria di Semonte dai carabinieri, era a bordo della sua Fiat Doblò | La famiglia "Sta benissimo, ora non lo perderemo più"

Era scomparso dalla “sua” Riccione – in Romagna – da giovedì mattina (30 novembre), con la famiglia che aveva dato subito l’allarme. Meno di 12 ore dopo è stato ritrovato a Gubbio.

L’uomo – ultraottantenne ed ex titolare di una scuola guida e diventato celebre a livello nazionale per la passione del volo in parapendio insieme ai suoi falchi – è stato individuato (in buona salute) nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri a Semonte, precisamente a bordo della propria Fiat Doblò nei pressi della cementeria. Affidato subito alle cure del 118 ha poi fatto l’insperato ritorno a casa.

La sua scomparsa era stata segnalata sui social dove, in seguito, la famiglia ha spiegato: “Stava inseguendo un suo sogno, un ricordo di quando era Paracadutista Alpino ed è stato portato fuori dai suoi soliti percorsi. Non si è perso d’animo ed ha guidato tutto il giorno per ritrovare la casa dove i suoi 4 figli e la moglie lo aspettavano. Il lavoro incessante di forze dell’ordine, Croce Rossa e amici ha permesso di tracciare i suoi spostamenti e rimanere sulle sue tracce fino a che ha incontrato la persona giusta che lo ha capito ed assicurato ai carabinieri di Gubbio. Sta benissimo. Ora è con noi e non lo perderemo più”.