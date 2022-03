Scomparso da Orvieto, appello per Ernesto Cotti - Tuttoggi

Di Ernesto Cotti si sono perse le tracce domenica a Tordimonte di Orvieto, l'appello dei familiari: contattate la polizia se avete notizie

Sono ore di apprensione nell’Orvietano per la scomparsa di Ernesto Cotti, che ha fatto perdere le sue tracce domenica. L’uomo, 64enne di Baschi, è stato avvistato per l’ultima volta nel primo pomeriggio di domenica 20 marzo in località Tordimonte di Orvieto.

A lanciare un appello, invitando chiunque abbia notizie a contattare il commissariato di polizia di Orvieto, è il figlio Guglielmo attraverso Facebook.

“Ciao a tutti, – ha scritto sul social network il giovane – scrivo il seguente post per denunciare la scomparsa di mio padre Ernesto Cotti. Le ultime sue notizie sono risalenti a ieri (domenica, ndr) alle ore 14.30/15 in località Tordimonte Orvieto (Terni). Sono stati ritrovati i suoi documenti ed il suo giacchetto in un locale in località Tordimonte ieri (domenica, ndr) nel tardo pomeriggio, mentre l’auto con cui era partito (una Land Rover freelander blue targata DK451RK) non è stata ancora ritrovata. Vi chiedo gentilmente di far girare il post e fornire a me ed alla polizia di Orvieto qualsiasi notizia se ne avete in merito a mio padre, foto sottostante, ed all’auto (una freelander blue targata DK451RK) che aveva utilizzato ieri. Vi ringrazio molto in anticipo per l’aiuto”.