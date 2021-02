Scomparso da 6 giorni il San Bernardo 'Talco', proprietari "Aiutateci a ritrovarlo" - Tuttoggi

Ancora nessuna segnalazione dal giorno della scomparsa, i proprietari hanno deciso di offrire una ricompensa

E’ scomparso dalla sua casa di Gubbio (zona Ferratelle), nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio, il San Bernardo ‘Talco’ e, ad oggi (domenica 28) non c’è stato ancora nessun avvistamento né segnalazione.

Quasi una settimana senza alcuna notizia, dunque, nonostante l’appello disperato dei proprietari, che descrivono il loro amico a 4 zampe di 8 anni come “un cane non comune docile e affettuoso, oltre 80 kg di peso e un po’ sordo, che non può passare inosservato né essere scomparso nel nulla”.

Non sarebbe esclusa nemmeno la pista del rapimento. Nelle Marche infatti, nei giorni scorsi, sarebbero avvenuti già alcuni furti di cani San Bernardo. E’ per questo che la padrona Marta, che ha già sporto denuncia alle forze dell’ordine, ha deciso di offrire una ricompensa a chi troverà e le riporterà il suo Talco.

Chiunque avesse la minima notizia è pregato di chiamare questo numero: 3387816079 (Sara). Oggi stesso un gruppo numeroso di amici setaccerà ancora meglio le zone limitrofe.