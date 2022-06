Scissione M5s, Gallinella va con Di Maio. Le decisioni in Umbria - Tuttoggi

“Non c’è fallimento nella vita – ha scritto sui social Gallinella motivando così la sua fedeltà a Luigi Di Maio – se non quello del non tentare. Se vuoi qualcosa davvero, fai un tentativo. Se vuoi dipingere, prendi un pennello e disegna. Se vuoi cantare, prendi un microfono e canta. Un sacco di gente si spaventa perché ha paura di fallire, ma i fallimenti e gli errori sono l’unico modo in cui si impara. Non impari dai successi, non impari dai premi, non impari dall’essere celebre, impari solo dalle ferite e dalle cicatrici. Questa è la verità”.

Rimangono invece nel M5s l’europarlamentare tifernate Emma Pavanelli e la deputata Tiziana Ciprini. “Resto – ha spiegato la Pavanelli – per i cittadini che ci hanno votato e per dare il mio contributo all’enorme sforzo di ricostruzione del MoVimento 5 Stelle iniziato da Giuseppe Conte. Siamo in una fase delicatissima e non parlo delle strategie politiche che interessano poco ai cittadini, ma di tutto quello che in questi giorni dovrà essere votato e discusso nelle sedi istituzionali. Ambiente, crisi energetica, rincari, e molti altri temi da risolvere. Sono qui non per decidere al posto dei cittadini ma per lavorare nel loro esclusivo interesse, insieme al presidente Giuseppe Conte”.

Perentoria la perugina Tiziana Ciprini: “Le notizie relative a una mia uscita dal M5S per aderire al gruppo di Luigi Di Maio sono prive di fondamento. Col Movimento abbiamo condotto e vinto tante battaglie e tante ne restano da vincere. Non intendo tradire la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi in questi anni”. Ed anzi la deputata su Facebook attacca violentemente il ministro degli Esteri. Pubblicamente un vecchio video di Di Maio di gennaio 2017 ha commentato: “Quindi adesso ti dimetti e ti fai rieleggere col tuo neopartitino, giusto Gigi? #mercatodellevacche 21/06/2022″.

(articolo in aggiornamento)