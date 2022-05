Scippa una donna, poi morde poliziotto: arrestato

Mentre la vittima era intenta a raccontare ai poliziotti l’accaduto, d’un tratto ha riconosciuto in lontananza l’autore della rapina. Nel tentativo di avvicinarlo, questi ha tentato di darsi alla fuga in sella a una bicicletta, ma è stato raggiunto e fermato dagli operatori.

All’invito degli agenti di mostrare il contenuto dello zaino, l’uomo lo ha scaraventato a terra insieme ad alcuni soldi e a un paio di forbici. Da un controllo più approfondito gli operatori hanno rinvenuto anche gli oggetti e il denaro sottratto alla vittima.

Durante gli accertamenti, l’uomo – un cittadino tunisino, classe 1985 – che fin da subito aveva mostrato un atteggiamento nervoso e aggressivo, ha cercato di riappropriarsi delle forbici e per questo motivo gli agenti hanno provveduto a fermarlo. Nel tentativo di divincolarsi, ha dato un morso alla mano di un agente ed è stato necessario il supporto di un’altra volante per contenerlo.

Accompagnato in Questura per le procedure di identificazione e per ulteriori approfondimenti, il cittadino straniero ha continuato a minacciare gli operatori.

Al termine delle attività di rito, il 37enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del pm è stato tradotto presso la casa circondariale di Capanne.