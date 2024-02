Oltre il 60% di adesioni allo sciopero per la sicurezza del lavoro, presidi a Perugia e Terni | Foto - Tuttoggi.info

Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta sia a Perugia che a Terni dalla Prefettura

Adesione con punte di oltre l’80 per cento nelle grandi aziende e intorno al 60 per tutte le altre. Questo il risultato dello sciopero di ieri delle lavoratrici e lavoratori di edili e metalmeccanici indetto in tutta Italia, e anche in Umbria, nelle ultime due ore di ogni turno di lavoro in risposta all’ultima strage consumatasi a Firenze. La mobilitazione è stata proclamata da Cgil e Uil, nelle rispettive categorie di Fiom e Fillea Cgil e Feneal Uil e Uilm Uil.

Lo sciopero è stato accompagnato da due presidi particolarmente partecipati sotto le prefetture di Perugia e Terni. “E’ il momento di passare dalle parole ai fatti – hanno detto i sindacati e i lavoratori intervenuti – perché non è più possibile uscire di casa per andare al lavoro e non essere sicuri di poter tornare a casa. Servono interventi per l’assunzione di più personale per i controlli, meno appalti a cascata e meno precarietà”.

Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta sia a Perugia che a Terni dalla Prefettura. A Perugia il dottor Armando Gradone si è detto disponibile ad un lavoro di squadra per intervenire su una piaga preoccupante. A Terni i sindacati sono stati ricevuti dal capo di gabinetto, dottor Luca Iervolino, che ha assicurato che la Prefettura si farà portatrice delle istanze dei lavoratori al Governo.