Schiacciato da lastre di vetro, operaio muore sul lavoro - Tuttoggi

La tragedia è avvenuta in un'azienda di San Giustino, l'uomo è un 65enne residente a Sansepolcro

Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi (11 aprile) in un’azienda di San Giustino, dove un 64enne residente a Sansepolcro – (E.B. le sue iniziali) – ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da lastre di vetro.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i colleghi, che hanno assistito alla scena. I sanitari del 118, però, una volta giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Città di Castello, oltre agli addetti Usl per la Sicurezza sul lavoro (come da prassi in questi casi) incaricati dalla Procura.