Scherma, Campionati del Mondo | Foconi "Voglia di vincere" - Tuttoggi

Scherma, Alessio Foconi in pedana per i Campionati del Mondo Assoluti a Il Cairo. Attesa per il campione di Terni

Questa mattina, 20 luglio, scende in pedana il ternano Alessio Foconi in occasione dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma a Il Cairo per disputare la prova individuale del fioretto maschile. Un importante appuntamento per gli sportivi che in questo anno si sono saputi affermare nelle varie competizioni nazionali ed internazionali. Si inizierà alle ore 11.30 dal tabellone dei 64.

Gara a squadre

Foconi sarà impegnato anche nella gara squadre il 22 Luglio, convocato insieme ai compagni Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi (riserva) , i quali hanno conquistato il titolo di Campioni Europei il 21 Giugno ad Antalya.