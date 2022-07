“Scheggino Donna” apre “Neraviglioso” in attesa del concerto di Marco Masini

Quest’anno, sabato 23 luglio, ‘Scheggino Donna – 500 anni’ sarà inaugurata alle 18 alla presenza di rappresentanti regionali e autorità locali. A seguire è previsto uno spettacolare Corteo Storico ‘de li Castelli’ a cui parteciperanno anche i comuni di Giove, Todi, San Gemini, Nocera Umbra, Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Acquasparta, ognuno con i propri costumi tradizionali legati a un particolare momento storico e i gonfaloni di rappresentanza. Il programma ospiterà inoltre il concerto spettacolo di musica e pittura ‘The Prism, tributo ai Pink Floyd’, alle 21.30, seguito da ‘Mezzanotte Scintillante’ con Fuochi d’artificio.

Ad anticipare questa giornata, venerdì 22 luglio, una serie di appuntamenti legati al tema femminile: la presentazione, alle 18, del romanzo ‘L’epifania dell’amore’ di Loretta Cellini a cura de ‘Il Giardino di Matisse’ e l’inaugurazione, alle 19, di tre mostre. ‘La donna nella leggenda’ di Filip Moroder Ross che ospita diverse installazioni sul tema; ‘Luci invisibili della Valle’ di Raffaele Canepa dedicata ai paesaggi della Valnerina, mitologicamente associata alla figura della donna, e ‘Valnerina Illustre’ di Giampiero Raspetti che fa riferimento a vestiti e tessuti storici. Infine, alle 21.30, interpreti donne proporranno ‘Canto per la Valnerina’ a cura di Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ‘A.Belli’. Si chiude il primo fine settimana di Neraviglioso domenica 24 luglio, quando è previsto il concerto ‘Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e…altro’, a cura di Omaggio all’Umbria, in cui si esibiscono Novi Toni Comites Orchestra, Stefano Mhanna come direttore e solista e Stefano Ragni come relatore. Alle17.45 ci sarà la presentazione della fiaba ‘Sua Maestà il Tartufo’, a cura di Manuela Amadio per il Museo della fiaba che in queste giornate, come anche il Museo del tartufo, sarà aperto gratuitamente alle visite. Da venerdì a domenica, dalle 19, sarà inoltre aperta ‘La Taverna di Brancaleone’ a cura di Pro Loco di Scheggino che proporrà piatti della tradizione locale. Anche i ristoranti sono pronti ad accogliere i visitatori con pietanze a base soprattutto di due eccellenze del territorio, il tartufo e la trota. Infine, sabato e domenica, sarà allestito per le vie del borgo, ‘La Quarta di Scheggino’, mercato di prodotti tipici e artigianato che si ripeterà anche il 28 agosto, come tutte le quarte domeniche del mese durante l’anno.

Tra gli appuntamenti dell’estate a Scheggino è molto atteso il concerto di Marco Masini, il 22 agosto alle 21 in piazza Carlo Urbani. Per le prenotazioni: 0743.613232.