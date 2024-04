Scheggino celebra il Diamante Nero, domani la frittata al tartufo da record con Elisa Isoardi - Tuttoggi.info

Inaugurata dal ministro Lollobrigida la 17esima edizione de Il Diamante Nero. Oggi il maxi risotto al tartufo, il programma di domani

Il borgo di Scheggino preso d’assalto in questi giorni per la 17esima edizione de “Il Diamante Nero”, l’evento promosso dal Comune di Scheggino che celebra il tartufo e le terre di coltivazione e che domani vedrà il clou con la realizzazione della frittata al tartufo da record; madrina sarà la conduttrice Elisa Isoardi.

Il nastro dell’evento è avvenuto venerdì pomeriggio alla presenza del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, del sottosegretario Emanuele Prisco, del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, dell’assessore regionale Paola Agabiti, del sindaco Fabio Dottori insieme a tutta la Giunta comunale, della consigliera regionale Eleonora Pace e di vari sindaci del territorio. È quindi seguita l’inaugurazione del rinnovato teatro comunale di Scheggino, alla presenza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Poi l’incontro pubblico con l’attore Alessandro Preziosi.

“Attraverso l’esportazione dei nostri prodotti, portiamo anche tanti turisti nelle città da cui vengono quei prodotti ed in Umbria sono stati eccezionali in questo modello di produzione, trasformazione e promozione sia dei prodotti che del territorio” ha commentato il ministro Lollobrigida, che poi ha visitato le vie della ‘perla della Valnerina’ e le varie attrattive presenti, come il museo del tartufo “Paolo Urbani”, le mostre d’arte e gli stand di prodotti tipici ed artigianato.

La giornata di sabato si è aperta invece con il convegno promosso dal Gal “Valle umbra e Sibillini”, presieduto da Pietro Bellini, dal titolo “Vivere la montagna”. “L’unica medicina per curare lo spopolamento dei nostri borghi sono i posti di lavoro, quando ci sono lavoro e servizi in un territorio i ragazzi non vanno da nessuna parte, rimangono lì, si attraggono nuove persone” ha osservato l’assessore regionale Paola Agabiti, che poi ha illustrato varie risorse messe in campo negli ultimi anni per istituzioni e privati in queste direzioni. Tra gli esempi positivi illustrati c’è stato quello del ponte tibetano di Sellano, inaugurato due settimane fa e che già ha attratto nel piccolo comune migliaia di visitatori.

Nel pomeriggio, invece, Il Diamante Nero ha visto la realizzazione del maxi risotto al tartufo, mentre i vari angoli del borgo hanno ospitato concerti, spettacoli e iniziative per i più piccoli, sotto la direzione artistica di Massimo Zamponi.

Il programma di domenica 7 aprile si aprirà alle ore 9 con l’apertura degli stand espositivi e delle mostre espositive. Dalle 10,30 “Carbium” in itinere per il borgo: sbandieratori, chiarine e tamburini di Calvi dell’Umbria. Alle ore 11 il teatro comunale ospiterà la presentazione, promossa dall’Ancri, del libro “Il coraggio di chi ha perso”, con gli interventi della presidente di Urbani Tartufi, Olga Urbani, dell’autore del libro e presidente del comitato Chianelli, Franco Chianelli, della fondatrice del comitato Chianelli Luciana Cardinali e del fondatore dell’istituto di ematologia Massimo F. Martelli; modera Massimo Zamponi.

Alle 11,30 per i più piccoli è in programma la frittatina per i bambini, grazie all’associazione Il Giardino di Matisse ed allo chef Fabio Ferretti. Mentre dalle 14,30 inizierà la musica in piazza Urbani con vari gruppi musicali che si intervalleranno nel corso del pomeriggio. Dalle 15, lungo le sponde del fiume Nera, verrà realizzata l’attesa frittata al tartufo da record, con 2024 uova e 80 kg di tartufo, offerti dall’azienda Urbani Tartufi. Sotto il coordinamento dello chef Fabio Ferretti ed alla presenza della madrina Elisa Isoardi, i volontari cucineranno l’enorme frittata che poi verrà distribuita gratuitamente ai presenti, come da tradizione. Alle ore 19, infine, nel teatro, l’evento di chiusura de Il Diamante Nero “Urbani concert”, esibizione di archi diretta dal maestro Stefano Mhanna.

Il programma integrale è disponibile su https://comunescheggino.it/diamante-nero-2024/