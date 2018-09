Scheggino, aumentano i biglietti in vendita per il concerto di Al Bano

share

Vista la grande richiesta, sono stati aggiunti nuovi posti a sedere per il grande concerto in piazza a Scheggino di Albano Carrisi in programma mercoledì 5 settembre, alle ore 21. È quindi nuovamente possibile acquistare i biglietti per la serata, in cui il grande cantautore italiano Al Bano sarà accompagnato dalla sua band, anche per il posto seduto, oltre che quelli in piedi. Il costo è di 20 euro per i primi e 10 euro per i secondi (oltre costo di prevendita). E’ possibile acquistare i biglietti presso l’Infopoint di Scheggino oppure tramite il circuito VivaTicket (clicca qui).

