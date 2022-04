Scheggino, 2022 uova e 70 kg di tartufo per la frittata da record. Il programma di Diamante Nero - Tuttoggi

Grande attesa per Il Diamante Nero con la frittata al tartufo da record e tante attività per grandi e piccini. In programma anche il museo della fiaba

E’ tutto pronto a Scheggino per la quindicesima edizione de “Il Diamante Nero”, la mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione. Questo fine settimana (9 e 10 aprile), infatti, la perla della Valnerina si trasformerà nella capitale del tartufo con tante iniziative per grandi e piccini.

Il momento clou sarà domenica l’immancabile realizzazione della frittata al tartufo da record, che quest’anno sarà realizzata con 2022 uova e 70 kg di tartufo. Ma in programma ci sono varie attività, in uno scenario d’eccezione com’è il piccolo borgo sulle rive del fiume Nera.

Il programma prevede alle ore 10 di sabato 9 aprile l’apertura degli stand espositivi lungo le vie del borgo ed in piazza Carlo Urbani. Contestualmente avverrà il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e l’esibizione della Banda musicale Città di Spoleto. Alle ore 11, invece, è prevista una visita guidata al museo del tartufo “Urbani”.

Nel pomeriggio, alle 15,30 l’inaugurazione del museo della fiaba – grande novità di questa edizione del Diamante Nero – a cura dell’associazione “Il Giardino di Matisse”. In programma ci sono letture animate (ore 16,30), laboratori e la mostra di lavori effettuati dai bambini di varie scuole della Valnerina, di Spoleto, di Foligno e di Trevi. Alle 16, invece, la dimostrazione di cava al tartufo “Truffle experience”, su prenotazione, a cura di TruffleLand.

Domenica 10 aprile si riprenderà alle 10 con l’apertura degli stand espositivi dedicati alle eccellenze del territorio (prodotti tipici ed artigianali dell’Umbria). Alle 11 di nuovo la “Truffle experience”. Dalle 11,30 alle 13 invece visita guidata alla chiesa di San Nicola ed agli affreschi dello Spagna.

Dalle 15 al museo della fiaba varie iniziative per bambini, mentre dalle 15,30 l’atteso appuntamento lungo le sponde del fiume Nera con la realizzazione della frittata al tartufo da record. Un appuntamento spettacolare a cui si potrà assistere, con successiva degustazione gratuita. Dalle 17, infine, musica in piazza Urbani a cura di Filarmonica Umbra con il Lucilla Galeazzi Trio.

(foto di repertorio)