Scatta l'allarme ma il proprietario lo ignora: furto da oltre 10.000 euro - Tuttoggi

Arrivato nell’abitazione, ha constatato che alcune persone, dopo aver eseguito un foro nel muro, erano riuscite ad introdursi all’interno dello stabile e ad asportare – dopo averla smurata – la cassaforte contenente circa 10mila euro, oltre a documenti, gioielli e carte di credito. Immediatamente la vittima del furto ha richiesto l’intervento dei poliziotti, raccontando loro di non essere intervenuto al primo segnale d’allarme pensando che il dispositivo si era attivato, come già accaduto in passato, per qualche movimento del proprio animale domestico. Quando poi gli alert sul cellulare sono proseguiti, aveva deciso di andare a verificare di persona.

I poliziotti, a quel punto, dopo aver richiesto l’intervento dei tecnici della Polizia Scientifica per i rilievi del caso, hanno invitato l’uomo a una maggiore prudenza e a non sottovalutare le segnalazioni del sistema antifurto che possono risultare determinanti per un intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine e prevenire spiacevoli episodi. Sono in corso le attività degli investigatori della Questura di Perugia finalizzate all’individuazione dei responsabili.