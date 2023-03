“Save the planet”, a Perugia flashmob di oltre 100 studenti | Foto

Oltre cento alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Fabretti si sono esibiti in piazza IV Novembre a Perugia

‘Changing together’ perché ‘non si è mai troppo piccoli per fare la differenza’ e per contribuire a salvare il pianeta. Al motto di “Save the Planet” oltre cento alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Fabretti si sono esibiti questa mattina, venerdì 24 marzo, in piazza IV Novembre, nel cuore della città di Perugia, in un ‘flashmob’ con slogan, immagini e cartelloni, per far sentire la propria giovane ma importante voce e portare messaggi positivi per l’ambiente.

“Il futuro è nelle nostre mani e responsabili siamo del domani” è uno dei messaggi che i ragazzi hanno voluto rivolgere alla loro città al grido delle 3R: ridurre, riciclare e riutilizzare. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di educazione ambientale ‘Green Influencer’ lanciato da Gesenu per l’anno 2022/2023 e al quale la scuola Fabretti ha aderito.