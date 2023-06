Sassi contro le auto, arrestato dai carabinieri

Il nigeriano irregolare ha preso di mira le vetture in transito a Pian di Massiano, poi ha minacciato i militari con una pietra

Lanciava sassi alle auto in transito a Pian di Massiano, nei pressi del PalaBarton. E poi, con una grossa pietra in mano, ha minacciato i carabinieri, accorsi dopo la segnalazione degli automobilisti.

E’ stato arrestato il nigeriano, classe 1997 irregolare sul territorio italiano e domiciliato a Perugia, protagonista della pericolosa sassaiola.

I militari hanno tentato di portare l’uomo alla calma e di convincerlo a lasciar cadere a terra il masso con cui li minacciava, ma l’uomo ha continuato ad inveire, cercando una traiettoria migliore per colpire i carabinieri.

Considerata la situazione di imminente pericolo per i passanti e per i carabinieri stessi, e siccome ogni tentativo di mediazione e dissuasione non aveva sortito alcun effetto, l’uomo è stato reso inoffensivo con l’utilizzo degli strumenti non letali in dotazione e successivamente accompagnato in caserma.

Espletate le formalità di rito, l’uomo su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo.