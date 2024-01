A Sant’Eraclio la Befana balla in piazza sulle note del Paiper

Tradizione ininterrotta della celebrazione dell'Epifania. Particolare l'attaccamento e la continuità di questa celebrazione.

Befana in piazza a Sant’Eraclio. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio la storica vecchietta che porta doni ai bambini arriverà per allietare la serata. Non si calerà però dai camini ma darà appuntamento alle ore 21 nella centralissima Piazza Garibaldi dove elargirà regali e anche una miriade di caramelle ai bambini golosi. Per quest’anno ha pensato anche ai genitori offrendo una serata tutta da ballare con la colonna sonora roboante e coinvolgente di Carlo Marini e Carlino Mix della Paiper Family. L’uso della piazza ha un significato ben preciso in quanto è il luogo della socialità, in cui si favorisce l’aggregazione e la multiculturalità. La festa a Sant’Eraclio risale al 1977 quando il Governo Fanfani decise di annullare la festività dell’Epifania ma in quell’occasione gli abitanti contrariati e molto determinati, organizzarono l’“Arci Befana”. Una manifestazione che si protrae da ormai 47 lunghi anni grazie alla volontà di molteplici associazioni di volontariato ed enti che si sono passati il testimone: dall’Arci Circolo 80, la Coccinella, il Circolo ricreativo “On Air” sino ai giorni nostri con il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria (presidente Mauro Marchionni), pur di non lasciare nel dimenticatoio una tradizione a cui il paese tiene in modo particolare.

La chiusura di “Buone feste Sant’Eraclio”

Il faccione rugoso del fantoccio della Befana che campeggerà nella piazza è stato realizzato dagli abili artisti della cartapesta del “Carnevale dei Ragazzi” mentre la consegna dei pacchi per la Befana avverrà giovedì 4 gennaio dalle 16 alle 20 e venerdì 5 gennaio dalle 11 alle 13 presso i locali del Centro Giovani dell’Unità Pastorale “Sant’Eraclio – Cancellara”. Per informazioni rivolgersi a Marta Rossi (3272878525) e Martina Ferri (3807259924). La “Befana in piazza” è l’ultimo tassello di un ricco programma “Buone Feste Sant’Eraclio” promosso dagli enti istituzionali e dalle associazioni di quartiere con il patrocinio del Comune di Foligno per vivere al meglio l’atmosfera natalizia, che ha suscitato interesse tra la popolazione grazie agli eventi spettacolari e significativi che erano stati messi in cartellone. Ma i festeggiamenti in onore dell’Epifania non si esauriscono in quanto il Centro sociale Anziani promuove per il 6 gennaio alle ore 16 una tombolata con ricchi premi; ai presenti sarà offerta una polenta molto sfiziosa.