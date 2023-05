Sansepolcro, terminata rotatoria via Visconti | Al via lavori dell'altra al confine con San Giustino - Tuttoggi.info

La nuova rotatoria è stata realizzata in poche settimane e subito aperta al traffico, la seconda sorgerà al confine con l'Umbria lungo la via Tiberina Sud "Per una viabilità più fluida in due punti nevralgici del territorio"

Sono terminati i lavori di realizzazione della rotatoria di via dei Visconti e hanno preso il via le prime fasi di cantierizzazione dell’altra che verrà realizzata in via Tiberina Sud, al confine di regione con l’Umbria (poco distante da Marino fa Mercato).

La nuova rotatoria all’incrocio con via dei Visconti e Via Palmiro Togliatti a Sansepolcro è stata realizzata in poche settimane e aperta al traffico grazie alla celerità e la precisione dell’azienda che ha seguito i lavori, la ditta Super Asfalti s.r.l..

Il progetto eseguito dall’ufficio tecnico del Comune, con la guida del Geom. Pietro Santi, ha dato modo di realizzare una rotatoria che permette a questo tratto di strada di essere ora più sicuro. L’intenso traffico della strada, infatti, rendeva l’incrocio particolarmente pericoloso, anche a causa della elevata velocità dei veicoli e, spesso, delle mancate precedenze. La rotatoria è ampia e scorrevole, con un diametro esterno di 40 metri, che permette a qualsiasi mezzo di attraversarla agilmente.

Particolare attenzione è stata data agli attraversamenti pedonali che, anche grazie ad un’apposita illuminazione, sono ora ben visibili. Sono stati infatti installati 12 nuovi lampioni Led, alcuni dei quali con doppio corpo illuminante a ridosso delle strisce pedonali, per questo anche di notte l’area risulta molto ben illuminata.

Qualche km più a sud, al confine con San Giustino, ha invece preso il via il cantiere per la realizzazione del progetto Rotatoria di Via Tiberina Sud (foto sopra), che avrà un diametro esterno di 32 metri. L’importo complessivo dei lavori è di 260.000 euro (di cui 200.000 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa) oltre a 90.000 euro destinati all’impianto di Pubblica illuminazione.

“Un maxi intervento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Marzi durante il sopralluogo odierno – che permetterà di avere una viabilità più fluida e sicura in due punti nevralgici del territorio”.