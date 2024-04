San Vincenzo de' Paoli, Reale confermato presidente | I progetti e le nuove conferenze parrocchiali - Tuttoggi.info

Tre importanti avvenimenti nel segno del rinnovamento hanno caratterizzato i primi mesi del 2024

I volontari della società San Vincenzo de’ Paoli della diocesi di Terni-Narni-Amelia continuano a impegnarsi a sostegno dei più bisognosi.

Tre importanti avvenimenti nel segno del rinnovamento hanno caratterizzato i primi mesi del 2024, a partire dal nuovo assistente spirituale, il diacono Ideale Piantoni, e dal rinnovo della presidenza diocesana, che nell’assemblea elettiva del 10 marzo 2024 ha riconfermato Roberto Reale presidente per il triennio 2024-2027. Sono stati eletti nell’ufficio di presidenza Domenica Pasquinelli (vicepresidente), Antonella Catanzani (segretaria), Bruno Brancazio (tesoriere); membri della presidenza Beatrice Cinaglia, Maria Camera, Elisabetta Lomoro.

Le conferenze San Lino e Santa Maria Assunta

A marzo è stata costituita, inoltre, la nuova conferenza San Lino papa di Vigne di Narni, che si dedicherà alle situazioni di bisogno del territorio di Gualdo, Vigne, Schifanoia e Moricone, con i tredici volontari che hanno già avviato l’attività di raccolta alimentare nelle chiese e nei negozi del territorio.

Sempre a marzo ha ripreso le attività la conferenza Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni, una delle prime a essere costituite in città, che ha seguito e aiutato per decenni tante persone in difficoltà, divenendo un punto di riferimento e di socialità per famiglie italiane e straniere. Con la nomina del nuovo presidente e l’arrivo di 5 nuovi volontari, la conferenza della Cattedrale ha avviato il centro di ascolto e la visita alle famiglie.

“Abbiamo voglia di solidarietà”

“Abbiamo voglia di solidarietà, dopo la chiusura imposta dalla pandemia”, sostiene Roberto Reale. “La stessa voglia si nota nelle persone assistite e nella gente che interagisce con l’Associazione, come abbiamo potuto constatare dal positivo risultato ottenuto nelle attività svolte in questi mesi”.

Anche all’Emporio Bimbi, che lo scorso anno ha aiutato 543 bambini di 32 nazionalità, continua l’attività a favore dei bambini da 0 a 14 anni, con sempre nuove richieste di iscrizione.