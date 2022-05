San Venanzo, lavori su strade finanziati dalla Regione - Tuttoggi

Lavori sulle strade di San Venanzo, Regione stanzia fondi per la strada che collega Cornia a Poggio Aquilone. A breve l'apertura dei cantieri

Sono stati finanziati, dalla Regione, una serie di interventi sulla strade di San Venanzo per migliorare viabilità e sicurezza. Lo rende noto il sindaco che parla di progetti importanti per il territorio e sui quali la Regione ha concesso le risorse necessarie per predisporre tutte le procedure di avvio dei cantieri.

Sistemazione della strada che collega Cornia a Poggio Aquilone

Il primo a partire, secondo quanto riferisce il sindaco, sarà quello relativo alla sistemazione della strada comunale che collega Cornia a Poggio Aquilone. Il progetto prevede la riqualificazione della pavimentazione e il miglioramento dei livelli di sicurezza per il traffico civile e commerciale. L’ammontare del finanziamento regionale è di 320mila euro che saranno utilizzati non appena terminate le procedure di affidamento dei lavori.