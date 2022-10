A San Giustino weekend con "Sapori e Mestieri", Castello Bufalini location d'eccezione - Tuttoggi

Sabato 22 e domenica 23 torna la manifestazione più rappresentativa dell'autunno sangiustinese, giunta alla sua 16^ edizione

E’ tutto pronto per la XVI edizione di Sapori e Mestieri – Brisce de Corposano. La manifestazione, organizzata dal Comune di San Giustino con la partecipazione del Gal Alta Umbria e la collaborazione dell’associazione Vivere in Corposano e Cooperativa Sangiustinese, tornerà ad animare piazza del Municipio e Castello Bufalini sabato 22 e domenica 23 ottobre, mettendo in mostra artigianato, agricoltura e gastronomia locale.

Il taglio del nastro, previsto per mezzogiorno di sabato, darà il via ad una due giorni ricca di iniziative ed eventi dove, oltre la presenza tra gli espositori di aziende agricole, produttori locali e cantine, avrà luogo a Castello Bufalini, location d’eccezione della manifestazione, l’allestimento degli antichi mestieri.