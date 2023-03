A San Giustino corso di panificazione senza glutine con lo chef Marco Scaglione

L’iscrizione al corso è aperta a tutti, persone comuni (celiache e non) e professionisti della ristorazione che vogliono invece formarsi. Il corso si terrà in presenza dalle 9 di mattina a mezzogiorno e la location che accoglierà l’evento sarà il ristorante “Il covo del contrabbandiere”. Non è richiesto nulla, né ingredienti né materiale, se non la propria presenza e tanto entusiasmo.

Durante la mattinata saranno spiegate le varie tipologie di farine e il loro utilizzo, in modo da dare a ciascun partecipante strumenti e conoscenze approfondite per utilizzarle anche a casa in autonomia. Ma soprattutto sarà un corso pratico di “mani in pasta”, dove ognuno avrà modo di realizzare le ricette dei più importanti panificati come pizza, pane e focaccia, sotto la guida dello chef Marco Scaglione. Per info e iscrizioni: corsionline@marcoscaglione.it oppure WhatsApp 3534039385