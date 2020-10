Sensitivo Salvatore Giorgio "vede" la D'Urso a Sanremo, "Predissi pure Coronavirus" - Tuttoggi

E’ napoletano di nascita e tifernate di adozione il sensitivo Salvatore Giorgio, ospite oggi (29 ottobre) a Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso.

Il 33enne, che più volte ha tenuto a sottolineare la sua provenienza da Città di Castello (dove ha anche uno studio di cartomanzia), si definisce un “sensitivo della percezione extrasensoriale”, una dote che lo accompagna “sin da quando ero bambino“.

Salvatore Giorgio è finito nel salotto pomeridiano di Canale 5 proprio perché dice di sognare la D’Urso ormai da due anni, prevedendo per lei un futuro come conduttrice di Sanremo nel 2022: “Ti sogno in media due volte a settimana – le ha riferito in trasmissione – scendi dalle scale con dietro la scritta Sanremo e tanti numeri ‘2’”.

Ma non finisce qui perché Salvatore ha confessato di “vedere”, tra meno di un anno, anche un nuovo fidanzato per la Barbara nazionale, “più giovane, innamorato e…in divisa”. Scettici (e non poco) gli altri ospiti, Alessandro Cecchi Paone e Raffaello Tonon, che in coro gli hanno esclamato: “Se queste previsioni non si riveleranno autentiche ti verremo a cercare direttamente a Città di Castello!”

Salvatore Giorgio ha anche confessato di aver predetto, nell’agosto 2019, l’epidemia di Coronavirus: “Mi trovavo in Salento con gli amici, avevo la sensazione che mi mancasse l’aria. Avevo un brutto presentimento, come se qualcosa dovesse fermare il mondo per un lungo periodo. Ci sono centinaia di persone che lo possono testimoniare a Città di Castello”. Sicuramente, ora, non ci resta che aspettare…