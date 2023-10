"Così hanno salvato mio marito" | Il ringraziamento di Rita e Franco

La lettera aperta della signora che ringrazia i sanitari

Una storia a lieto fine, che vuole evidenziare la professionalità del personale medico dell’ospedale di Foligno, impegnati nel salvataggio della vita di un paziente, colto a 59 anni da un malore improvviso. La storia porta nomi e cognomi e vede come protagonisti Rita e Franco Pantaleoni.

Il drammatico racconto

“Il giorno 17 settembre 2023 alle ore 23,00 mio marito di 59 anni è stato colto da un malore

improvviso, che e apparso ai miei occhi immediatamente grave. Si trattava di una paralisi ad un

lato del corpo e difficoltà nel parlare. Ho chiamato il 118, che è arrivato in meno di 15 minuti. I sanitari dell’ambulanza della Croce Bianca di Foligno hanno provveduto a trasportarlo presso li Pronto soccorso dell’Ospedale S. Giovanni Battista. Qui abbiamo trovato personale competente. Così prontamente è stata chiamata in reperibilità la Neurologa dottoressa Micheli, che insieme ai sanitari del PS hanno subito effettuato TC encefalo ed angio-TC. Il dottor Fabrizio Pugliese ha potuto riscontrare occlusione della carotide interna di sinistra, un’arteria che porta sangue a tutto l’emisfero cerebrale di sinistra che controlla li linguaggio e la mobilità del lato destro del corpo. Una situazione molto grave con alto rischio di vita e danni permanenti“.

La corsa tra Foligno e Perugia

La situazione prosegue e l’intervento è degli infermieri e dei medici del Pronto soccorso, con il dottor Helou e la dottoressa Micheli che “si sono adoperati intorno alle 1 di notte per somministrare le medicine necessarie per bloccare la trombosi in atto. Consensualmente i medici pre-allertavano l’equipe di Neuroradiologia interventistica dell’Ospedale di Perugia, di turno il dottor Pantaleoni che ci accoglieva e che prontamente portava in sala mio marito per il trattamento di trombectomia. Dopo un nuovo trasporto in ambulanza da Foligno a Perugia appena arrivati ci hanno comunicato la gravità e la criticità della situazione. I Medici della Stroke unit di Perugia e della Neuroradiologia mi hanno informato che avrebbero fatto li possibile per salvare mio marito. Dopo circa un’ora di intervento, intorno alle 3, mi comunicavano la buona riuscita dell’operazione. Prima dell’intervento mio marito aveva perso l’uso del linguaggio e dell’arto interiore e superiore destro. A seguito dell’intervento la mattina seguente aveva recuperato gli arti e successivamente la parola“.

“Risultato raggiunto grazie alla professionalità”

Un grande risultato “possibile grazie all’efficienza e alla professionalità dei medici e degli infermieri che

hanno gestito mio marito: i soccorritori del 118, l’equipe del PS di Foligno e la Neurologia e Radiologia di Foligno che insieme alla Neuroradiologia interventistica e della Stroke Unit di Perugia, hanno seguito con professionalità ed efficienza mio marito“.

“Personale competente e con grande umanità”

L’uomo, una volta stabilizzato, è stato di nuovo trasferito a Foligno dove sono proseguite le cure.

“Ringrazio quindi il Reparto Neurologia dell’Ospedale di Foligno che ha continuato a stabilizzare la

situazione di salute di mio marito. Ringrazio per l’efficienza, disponibilità e cordialità del personale Medico, Infermieristico, Fisioterapico e personale OSS. In ospedale abbiamo festeggiato il compleanno, lì mio marito ha compiuto 60 anni proprio nel giorno della dimissione tornando a casa sulle proprie gambe!

Ci tengo a fare questo ringraziamento pubblico perchè si parla sempre di mala sanità ma nel nostro caso siamo stati assistiti personale professionale, competente e dotato di umanità. Riuscire a portare a termine una sequenza di procedure diagnostiche mediche e chirurgiche così complesse nel cuore della notte presenta gravi ostacoli ma ha permesso ad una persona giovane di conservare autonomia e benessere”.