Sabato 2 marzo a Terni si parlerà delle novità in Otorinolaringoiatria - Tuttoggi.info

Saranno illustrate e discusse le principali novità in ambito Otorinolaringoiatrico alla luce delle ultime evidenze tecnico-scientifiche e dei più recenti avanzamenti tecnologici. Di questo si parlerà durante la seconda edizione del convegno “Novità in Otorinolaringoiatria”, in programma sabato 2 marzo (dalle ore 8 alle 17,30) presso la sala convegni dell’Hotel Garden di Terni.

Tra gli argomenti trattati ci saranno le novità in ambito della rinologia, dell’otologia e della patologia neoplastica. Previsto anche un focus sulla medicina legale e sull’otosub, legato all’attività subacquea e alle patologie che derivano da questa attività. In programma anche la lezione magistrale “Chirurgia endoscopica dell’orecchio medio: attualità e prospettive” di Livio Presutti, professore Ordinario Alma Mater Studiorum di Bologna e massimo esperto mondiale della chirurgia endoscopica dell’orecchio.

Responsabile scientifico del convegno è il dottor Antonio Giunta, direttore f.f. della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni. L’iniziativa è patrocinata da: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni; Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia; Usl Umbria 1; Usl Umbria 2; Azienda ospedaliera “Santa Maria” Terni; Azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” Perugia; Comune di Terni; SIOeChCF Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale, Università degli Studi di Perugia.

Per maggiori informazioni e/o iscrizioni: segreteriaconvegniec@gmail.com – 346/5880767.

