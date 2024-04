Ruscio, in corso la sistemazione del "Giardino dei Rusciari nel Mondo" - Tuttoggi.info

Sono in corso le attività di manutenzione straordinaria nel "Giardino dei Rusciari nel Mondo", antistante la Caserma dei Carabinieri Forestali di Monteleone di Spoleto

Sono in corso le attività di manutenzione straordinaria nel “Giardino dei Rusciari nel Mondo”, antistante la Caserma dei Carabinieri Forestali di Monteleone di Spoleto. A renderlo noto è la Pro Ruscio: “Sono lavori che si inseriscono nel progetto piu’ ampio, iniziato qualche anno fa dal Comune, con il contributo della nostra Associazione, riguardante il miglioramento dell’arredo urbano e di incremento del livello di sicurezza stradale.

Ricordiamo la sistemazione del sagrato della Chiesa della Madonna Addolorata e del marciapiede centrale di Piazza Nazionale, dove, successivamente ai lavori realizzati a cura del Comune di Monteleone di Spoleto nel 2020, sono stati apposti, nel giugno 2021, dissuasori e pesanti vasi, in modo da incrementare la sicurezza dei pedoni.

Questo ultimo intervento, realizzato appunto nel Giardino, nella parte che fiancheggia la Via Mons. Silvestri, prevede la realizzazione di un marciapiede in selciato che circonderà anche il Monumento ai Caduti, allargando la visuale delle macchine e dei pedoni che transiteranno lungo la via, specie all’incrocio con Viale della Grande Italia.

Inoltre è prevista la sistemazione della Fontana delle Mole e la realizzazione di un attraversamento pedonale. Anche il “nostro” cippo 499 ne gioverà, acquisendo una migliore visibilità e diventando, quindi, uno dei simboli di Ruscio! Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Marisa Angelini e l’Arch. Gina De Grandis che hanno voluto ascoltare e affrontare concretamente la segnalazione avanzata dalla nostra Associazione anche nel corso di una riunione congiunta nell’agosto 2023, circa l’estrema pericolosità del tratto stradale in questione”.