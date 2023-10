Run for you, torna la 4 km tra colori e beneficenza - Tuttoggi.info

Domenica 15 ottobre si parte alle 9,30 dal Teatro Romano, il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Casa di Riposo

Dopo il successo delle edizioni passate, torna la “Run for you color”, la camminata a passo libero organizzata dal Rotary Club Gubbio e patrocinata dall’amministrazione comunale.

Quest’anno, in collaborazione con il Rotaract Club Gubbio e il supporto della Gubbio Runner, la manifestazione si terrà domenica 15 ottobre, con partenza alle 9,30 dal Parco del Teatro Romano. L’obiettivo dell’edizione 2023 è raccogliere fondi a favore della Casa di Riposo Mosca.

L’evento è stato presentato stamattina (6 ottobre), in conferenza stampa, dal presidente del Rotary Gubbio Massimo Angeli, Marco Busto, in doppia veste di socio di Rotary e Gubbio Runner, Laura Marinelli, direttrice della Casa di Riposo Mosca, Edoardo Spigarelli per il Rotaract Club Gubbio, e il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e l’assessore allo Sport Gabriele Damiani.

“Siamo davvero felici di tornare a proporre questa importante manifestazione alla città – ha spiegato Angeli introducendo l’incontro con i giornalisti – i proventi dell’edizione 2023 saranno utilizzati per dare il nostro contributo alla Casa di Riposo Toschi-Mosca, per acquistare di letti ortopedici elettrici e materassi antidecubito, contribuendo così al miglioramento di comfort e benessere degli anziani ospiti. Quest’anno per rendere più agevole il processo di iscrizione è stata introdotta la possibilità di registrarsi online dal sito del Rotary Gubbio. Sarà sufficiente scaricare il modulo PDF compilabile, stamparlo e presentarlo direttamente al banco iscrizioni il giorno dell’evento, accelerando così l’intero processo. C’è anche un Iban a disposizione di chi non potrà venire fisicamente ma vorrà comunque dare un contributo: IT 80 A 0200 8384 8400 0029 457 620”.

Come ha spiegato anche Marco Busto, la manifestazione inizierà alle ore 9.30, “con un percorso di circa 4 km che attraverserà le pittoresche vie del centro storico di Gubbio per poi ritornare al Parco del Teatro Romano, dove avrà luogo una festa ricca di musica e con una vera e propria esplosione di colori, grazie anche alla presenza dell’intrattenimento musicale a cura dei ragazzi del Wonderlast”. A sottolineare l’importanza del coinvolgimento di tutte le generazioni è stato anche Edoardo Spigarelli: “Siamo particolarmente orgogliosi, come giovani, di poterci mettere al servizio di un vero riferimento per la città, quale la nostra Casa di Riposo”.

La direttrice del Toschi-Mosca ha espresso “un grande ringraziamento per aver scelto la nostra struttura, un centro che mi permetto di definire di eccellenza, un vero e proprio servizio per la città. Stiamo lavorando da tempo per migliorarci ogni giorno, dobbiamo ora completare tutto il processo di ristrutturazione per migliorare il confort dei nostri anziani, a partire dalle dotazioni delle camere, e quindi dai letti. L’aiuto di chi parteciperà alla “Run for you color”, in questo senso, sarà per noi preziosissimo”.

L’assessore Damiani ha poi spiegato come la “Run for you color” sia “un connubio vincente tra amministrazione e associazioni, che ha già dato alla città la possibilità di ospitare manifestazioni di grande spessore: sono molto contento del rapporto costruito nel tempo con il Rotary, punto di riferimento per la città e anche per noi”. Anche il sindaco Stirati ha parlato di “una manifestazione sportiva caratterizzata da numerosi contenuti sociali, culturali e benefici. Oggi ringrazio il Rotary anche in qualità di rappresentante della Casa di Riposo per il contributo che ci verrà dato. La vitalità associazionistica di questo territorio è davvero un patrimonio prezioso e unico, che non può essere in alcun modo disperso”.