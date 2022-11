Ruba vestiti e merce da un negozio, giovane denunciato dalla polizia - Tuttoggi

Gli operatori hanno quindi sottoposto a perquisizione il giovane che è stato trovato in possesso di un taglia unghie in metallo – verosimilmente utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio – e di alcuni vestiti e articoli per la cura della persona sottratti poco prima dagli scaffali del negozio.

Sentito in merito dagli agenti, il 27enne – identificato come un cittadino italiano, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e un divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra della durata di 3 anni – non è stato in grado di giustificare la propria condotta.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli operatori lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e inottemperanza al provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra.

La merce sottratta, invece, è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale.