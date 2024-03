Ruba la borsa della mamma, fratturandole una costola, e poi chiede soldi per restituirla: denunciato - Tuttoggi.info

Nei guai un ventisettenne

Ancora una mamma purtroppo maltrattata nell’assisano, dove un ventisettenne è stato denunciato per i reati di rapina ed estorsione proprio ai danni della madre. Il giovane ha derubato la mamma dello zaino, procurandole anche una frattura alle costole.

A indagare gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Di Luca, a seguito di querela sporta dalla persona offesa. Nello specifico, la vittima ha riferito agli operatori che il figlio – già noto alle forze di polizia per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento e abituale assuntore di sostanze stupefacenti – lo scorso 14 marzo, dopo essersi introdotto all’interno della sua auto con una scusa, le aveva sottratto lo zaino con la forza, procurandole una frattura alle costole. Quando il 27enne ha aperto la borsa ha constatato che all’interno non vi era denaro; e per questo aveva chiesto alla mamma del denaro – precisamente 100 euro – per ottenerne la restituzione.

La donna, spaventata, aveva quindi assecondato le richieste del figlio che, ottenuto i soldi, si era dileguato La vittima, a quel punto, temendo per la propria incolumità, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Per questi motivi i poliziotti, ultimate le attività di rito, hanno deferito il giovane all’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina impropria ed estorsione.