Ruba da una profumeria, 21enne arrestato

Vari furti nel centro commerciale, tra cui quattro profumi molto preziosi: preso dalla polizia

Il personale della polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso un esercizio commerciale di rivendita di prodotti per l’igiene della persona della città, dove era stato segnalato il furto di alcuni articoli di alta profumeria da parte di un uomo – cittadino straniero, classe 2002, gravato da precedenti di polizia per reati analoghi.

Gli operatori della Squadra Mobile, giunti sul posto, dopo aver preso contatti con la dipendente e aver acquisito tutti gli elementi descrittivi utili, si sono messi alla ricerca del giovane che è stato rintracciato poco dopo.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro confezioni di profumo, poi riconsegnate al dipendente dell’esercizio commerciale.

Nei confronti del 21enne sono in corso ulteriori approfondimenti poiché ritenuto il responsabile di ulteriori episodi dello stesso genere, commessi ai danni di altri esercizi della stessa catena commerciale.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli operatori lo hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.