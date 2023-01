Ruba cibo e medicine dal carrello della spesa della vicina: denunciato - Tuttoggi

Avrebbe rubato la spesa dell’anziana vicina l’uomo rintracciato e denunciato dai carabinieri. I fatti sono accaduti a inizio anno a Valfabbrica, quando un’anziana signora si è vista sparire il carrello della spesa lasciato alcuni istanti sull’uscio della porta.

All’interno generi alimentari e medicinali, per un totale di circa 200 euro. I carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno avviato le indagini e, grazie ai filmati registrati dalle telecamere installate nei pressi del luogo e alle testimonianze di alcuni vicini, hanno individuato l’autore in un uomo originario del nord Italia ma domiciliato nell’hinterland perugino, avrebbe ammesso le proprie responsabilità ai militari, riconsegnando parte della refurtiva. La merce è stata quindi riportata alla povera vittima, che ha ringraziato i militari per il lavoro svolto. Per l’uomo, una denuncia.