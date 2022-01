Romeoauto diventa unica Concessionaria ufficiale KIA in provincia di Perugia - Tuttoggi

Da oltre 40anni punto di riferimento in Umbria per l'automotive, Romeoauto “è stata scelta da KIA per l’affidabilità e il prestigio di cui gode in Umbria

Il 2022 è appena iniziato e già porta soddisfazioni alla Romeoauto, che è, ad oggi, unica concessionaria ufficiale Kia della provincia di Perugia. Da oltre 40 anni punto di riferimento in Umbria nel settore automotive, Romeoauto “è stata scelta dal marchio coreano per l’affidabilità e il prestigio di cui gode in Umbria – ha spiegato Leonardo Corbucci, responsabile marketing Romeoauto –. Abbiamo sei sedi multibrand: a Gubbio, da cui siamo partiti, a Città di Castello e a Perugia, dove abbiamo quattro showroom di cui tre dedicati alla vendita delle auto e uno riservato al noleggio a lungo termine, grazie alla partnership con ALD Automotive. Tutte le sedi offrono poi i servizi pre e post-vendita, dall’officina alla carrozzeria, agli pneumatici e ricambi originali, passando per servizi finanziari e assicurativi”.

Tante le novità in arrivo che la proprietà non ha voluto anticipare perché al momento i riflettori sono tutti puntati sul nuovo Kia Sportage, appena arrivato in concessionaria. Un suv raffinato e sportivo, sviluppato a partire da un’architettura completamente nuova, con un design orientato al guidatore, tecnologie all’avanguardia e finiture di pregio.

La gamma motori in arrivo prevede il benzina 1.6 T-GDI da 150 CV o da 180 CV in versione mild hybrid e il propulsore diesel 1.6 da 136 CV con tecnologia mild hybrid, unità equipaggiata anche di sistemi avanzati per il controllo delle emissioni SCR, per ridurre al minimo le emissioni di sostanze inquinanti come NOx e particolato, tutte motorizzazioni disponibili con cambio manuale sei marce o doppia frizione a sette rapporti. Prevista una versione full hybrid basata sempre sul 1.6 litri da 180 CV al quale si abbina di un’unità elettrica da 44 kW e una batteria da 1,5 kWh per una potenza totale combinata di 230 CV. Infine, ci sarà un’unità ibrida plug-in da 265 CV totali, con pari motore termico e propulsore elettrico da 67 kW, batteria da 13,8 kWh di capacità per circa 60-65 km di autonomia a zero emissioni.

La nuova Kia Sportage misura 451 cm in lunghezza, 186 in larghezza e 164 in altezza ed ha un passo di 268 cm. Ottima la capacità del bagagliaio di ben 591 litri. L’auto è equipaggiata sulla nuova piattaforma N3 e prevede motorizzazioni con trazione anteriore e integrale. Cambiano profondamente anche gli esterni e gli interni, con una drastica riduzione dei comandi supportati da pulsanti fisici e una maggiore ampiezza degli schermi da cui visualizzare la strumentazione e il sistema infotainment connesso in rete. Molteplici sono i sistemi avanzati di assistenza alla guida, dal cruise control adattivo, che in base ai dati del navigatore rallenta autonomamente durante la percorrenza di una curva, alla frenata di emergenza automatica anche quando si esce da un parcheggio, al riconoscimento pedoni e ciclisti, fino alla possibilità di parcheggiare l’auto da remoto con il solo utilizzo dello smartphone.

Romeoauto fornisce, comunque, vendita, assistenza, ricambi e accessori per tutta la gamma Kia, unico brand ad offrire sette anni di garanzia su tutti i suoi mezzi, dalla city car Picanto allo spaziosissimo Sorento. Per scoprire il mondo Romeoauto si possono visitare il sito www.romeoauto.it o le pagine social della concessionaria.