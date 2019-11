Rocca Paolina più sicura, approvati gli interventi

Approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento normativo della Rocca Paolina, finalizzati al rilascio del certificato prevenzione incendi. L’intervento previsto consisterà, in particolare, nella sostituzione dei corpi illuminanti, normali e di sicurezza, e adeguamento impianto elettrico esistente; sostituzione delle telecamere e del registratore di immagini; sostituzione e implementazione dell’impianto di amplificazione, conformemente alle normative vigenti; realizzazione di un impianto di rilevazione dei fumi, di un impianto idrico antincendio e di estrazione di aria, nonché adeguamento e manutenzione degli impianti esistenti.

L’importo della spesa, prevista nel programma triennale opere pubbliche 2019/2021 relativamente all’anno in corso e nel bilancio 2019, sarà di 230mila euro.

“La normativa prevede che la Rocca Paolina abbia adeguate certificazioni in materia di sicurezza antincendio – ha spiegato l’assessore Otello Numerini, relatore della proposta – in modo da garantire il corretto svolgimento delle attività programmate nel corso dell’anno, che sono sempre tante e di diversa natura. Non solo per l’elevato valore culturale della Rocca, ma anche per la grande quantità di persone che la frequentano è importante che la struttura sia a norma e con le adeguate certificazioni. Nel corso degli anni – ha concluso l’assessore – sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza, anche grazie alla collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ma è arrivato il momento di intervenire in maniera definitiva”.

