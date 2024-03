Roberto Carlotti pronto per i Mondiali di Kickboxing, l'atleta ricevuto in Comune "Gualdo è con te" - Tuttoggi.info

L'atleta originario di Gualdo Tadino parteciperà ai prestigiosi Mondiali Wako World Cup di Jesolo, dove sono già iscritti oltre 2400 kickboxer

E’ stato ricevuto in Comune stamattina (13 marzo), dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, Roberto Carlotti, grande atleta di kickboxing che il prossimo 24 marzo a Jesolo si appresta a partecipare ai Mondiali Wako World Cup nella categoria 03 KL 201 V M – 84 kg.

Lo sportivo di origine gualdese, che ora vive a Perugia, parteciperà alla prestigiosa kermesse internazionale sfidando gli atleti più importanti nel mondo in questo sport da combattimento. Solo per dare un’idea dell’importanza delle Wako World Cup di Jesolo, sono già oltre 2.400 gli atleti iscritti provenienti da 45 paesi suddivisi in diverse categorie divise per peso ed età.

Il maestro Carlotti, va ricordato, è cintura nera V Dan di kickboxing. Esperto di arti marziali, è particolarmente attivo nel modo del sociale con l’associazione Libertas Margot, con la quale tiene diversi incontri nelle scuole della provincia di Perugia, anche a Gualdo Tadino, per parlare di bullismo e cyberbullismo.

L’Amministrazione comunale ha così voluto fare un grande in bocca al lupo all’atleta per la prossima avventura mondiale. “Quello che conta – ha sottolineato il sindaco Presciutti – è esserci e dare il massimo, poi se arriverà anche la medaglia ancora meglio. Con il mondiale di Jesolo conosceranno Gualdo Tadino anche grazie a te. Gualdo Tadino ti segue e fa il tifo per te in questa importante competizione perché rappresenti un esempio positivo per la nostra comunità ed una persona che oltre a conquistare titoli nelle più prestigiose gare di kickboxing a livello internazionale è anche impegnato attivamente nel sociale e con le scuole per parlare di temi delicati”.

“E’ sempre un grande piacere tornare a Gualdo Tadino – ha dichiarato Carlotti – ed essere ricevuto dall’Amministrazione Comunale. Questa è una cosa eccezionale per me, perché sono molto legato a questa città. Essere presente al Mondiale è già una grande vittoria di per se, ma ora che sono in ballo cercherò di puntare al massimo traguardo possibile. Rappresentare Gualdo Tadino in una competizione così rilevante a livello mondiale per me è un grande orgoglio e speriamo al mio ritorno di poter festeggiare insieme qualcosa di importante”.