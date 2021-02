Nasce “Ristoratori Umbria”, boom di adesioni alla associazione di categoria - Tuttoggi

Nasce anche nel cuore verde d’Italia l’associazione di categoria “Ristoratori Umbria” che vanta già 250 iscrizioni tra gli esercenti del settore.

Nelle ultime ore i vertici di TNI (Tutela nazionale imprese) cui fa capo l’associazione, si sono incontrati a Spoleto per un tavolo con i responsabili umbri, Alberto Massarini e Virgilio La Penna, al fine di discutere un programma di impegni tesi ad affrontare l’emergenza covid che sta attanagliando anche questo settore di impresa.

Per TNI era presente Simone Giannerini, ristoratore di Firenze e coordinatore regionale Toscana, e Cristina Tagliamento, responsabile delle relazioni.

Molte le iniziative messe in campo a cominciare dal flash mob virtuale “Siamo nati per assumere e non per licenziare”, l’incontro con il Ministro dello Sviluppo economico, la battaglia contro i buoni pasto, per finire con la definizione del ‘bonus filiera’.

“Nella tristezza del momento dovuto alla pandemia è bello ritrovarsi tra colleghi, non più rivali, per cercare tutti insieme di sopravvivere, di avere idee, di sostenerci l’uno con l’altro per riuscire a tornare a sorridere” ha commentato Giannerini.

Soddisfatto il responsabile umbro Massarini che, dopo aver incontrato i colleghi nel ristorante Il Pentagramma, ha fatto loro da Cicerone mostrando le bellezze della città del festival.