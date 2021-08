Rischio incendi, Prociv Spoleto indica le norme di comportamento - Tuttoggi

Si tratta di poche e semplici regole utili a prevenire il rischio incendi: cominciando dal non accendere fuochi in prossimità di boschi o di zone incolte

Pericolo di rischio incendi a causa delle temperature elevate. La Protezione Civile del Comune di Spoleto ha pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/2VHS2ly) un vademecum sui comportamenti da tenere per evitare il diffondersi di incendi.

A causa delle temperature elevate, che si stanno registrando soprattutto in questa settimana di Ferragosto e al pericolo elevato di incendi nelle aree boschive, il Comune di Spoleto ha deciso di mettere a disposizione una mini guida per conoscere i comportamenti corretti da adottare sia per proteggere se stessi e aiutare gli altri, sia per facilitare eventuali operazioni di soccorso.

Si tratta di poche e semplici regole utili a prevenire il rischio incendi: dal non accendere fuochi in prossimità di boschi o di zone incolte, evitando di bruciare paglia o altri residui agricoli, al non gettare i mozziconi di sigaretta accesi dai finestrini dell’auto (comportamento da non tenere anche a salvaguardia dell’ambiente), fino a pulire il terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili.

Le norme di comportamento messe a disposizione dalla Protezione Civile del Comune, forniscono informazioni anche in relazione a situazioni di pericolo a causa di un incendio.

La prima cosa…

La prima cosa, in caso di avvistamento fiamme o fumo, è chiamare il numero unico dell’emergenza 112, fornendo le indicazioni utili alla localizzazione.

Tra le informazioni fornite alla popolazione ci sono anche i comportamenti da tenere se un’abitazione è interessata da un incendio di vegetazione e dopo l’incendio stesso.

Per avere maggiori informazioni si può contattare la Protezione Civile del Comune di Spoleto al numero 0743 222450.x