Riqualificazione piazza Dalmazia, approvato atto di indirizzo - Tuttoggi

Il progetto si dividerà in due fasi: il primo vede dei lavori che nell’immediato si occupino delle “condizioni indecorose in cui versa la piazza, a cominciare dalle aiuole riarse e sporche. Questo darà la possibilità di programmare e procedere poi ad un nuovo intervento ragionato che interessi complessivamente l’assetto dell’intera piazza, riqualificando la distribuzione degli spazi, dei marciapiedi, dell’arredo urbano”.

“Un progetto di riqualificazione porterebbe anche a valorizzare le tante attività economiche che insistono sulla piazza – ha spiegato il consigliere Rossi – Occorre valutare anche la possibilità di inserire un elemento di arte contemporanea che divenga un punto di riferimento. Gli uffici tecnici predisporranno una progettualità in tal senso per poi spendersi nel reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione della proposta”.

[di Alessia Marchetti]