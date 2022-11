Riqualificazione di Piazza Mazzini a Bastia Umbra, consiglio comunale aperto sul progetto - Tuttoggi

Obiettivo, creare un luogo piacevole che valorizzi per la valorizzazione culturale, sociale e commerciale

“Rivitalizzazione e valorizzazione delle radici della città”. Questa è la volontà dell’amministrazione comunale nel progetto di riqualificazione di piazza Mazzini (qui in una vecchia foto anni ’90, ndr), che ha un costo di circa 3 milioni di euro.

Viste le richieste delle minoranze e alcune perplessità per lo scarso coinvolgimento dei cittadini, l’amministrazione comunale ha dato vita a un consiglio comunale aperto a Umbriafiere, nel corso del quale lo studio titolare della progettazione del restyling della piazza, ha di nuovo illustrato il progetto. In sintesi: verrà creato un luogo e spazio piacevole, per qualità materica e cromatica integrata nel contesto urbano esistente, adatta ad ospitare eventi, fiere tematiche/stagionali, il Palio de San Michele Arcangelo. “Una rigenerazione, quella di Piazza Mazzini, che non coglie solo gli aspetti estetici ma anche infrastrutturali. La pavimentazione sobria, elegante, atta a sopportare il peso del passaggio dei veicoli quando l’accesso sarà consentito; l’arredo connotato da ‘isole funzionali’ verdi, la realizzazione di un simbolico corso realizzato da pergolato per riprodurre l’antico corso Vittorio Emanuele II, sempre dotato di sedute e impianti di ricarica e connessione. Saranno riprodotte le ‘tre fontanelle’ e predisposti spazi per giochi di comunità , quali la dama. A questo progetto di rigenerazione si lega anche quello di valorizzazione culturale, sociale, commerciale della piazza, spazio da vivere per tutte le età, obiettivo primario di questa amministrazione su cui lavora dal suo insediamento, pur nelle difficoltà sopra menzionate”, si legge nella nota della giunta.