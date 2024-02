Riqualificazione dell’illuminazione pubblica, al via i lavori nei quartieri e nelle frazioni di Orvieto - Tuttoggi.info

L'8 febbraio scorso la consegna formale dei lavori che riguarderanno la sostituzione di oltre 3000 corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione e opere di manutenzione straordinaria

Inizieranno lunedì 19 febbraio gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di tutti i quartieri e le frazioni del territorio comunale di Orvieto, a eccezione di quelli del centro storico, nell’ambito del contratto di gestione sottoscritto tra il Comune ed Hera Luce.

L’8 febbraio scorso la consegna formale dei lavori che riguarderanno la sostituzione di oltre 3000 corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione e opere di manutenzione straordinaria (riqualificazione e sostituzione di 150 sostegni, adeguamento di 44 quadri elettrici, installazione di 100 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione, sostituzione di oltre 6 chilometri di linea elettrica). Prevista, inoltre, l’implementazione dei punti luce in alcune zone della città in base al piano concordato con l’Amministrazione comunale.

“Saranno due le squadre che opereranno parallelamente – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Orvieto, Piergiorgio Pizzo – in maniera tale da poter intervenire contemporaneamente su diverse aree della città. Le prime zone a essere interessate saranno quelle di Ciconia e Orvieto scalo, dando priorità agli impianti più obsoleti e alla copertura delle principali strade di scorrimento, per poi proseguire a Sferracavallo e in tutte le frazioni del territorio comunale”.

“L’intervento consentirà un profondo restyling degli impianti, un notevole risparmio energetico, una maggiore efficienza grazie ai sistemi di telecontrollo, migliori valori di illuminamento del piano stradale nell’ottica della sicurezza. Con lo stesso obiettivo saranno aumentati i punti luce nelle zone oggi non completamente coperte”.

“I lavori – conclude Pizzo – dureranno sei mesi e cercheremo di limitare al minimo i disagi informando la cittadinanza della programmazione settimanale-quindicinale delle vie coinvolte dagli interventi. Per molti versi si tratterà di un cambiamento radicale ma assolutamente utile e necessario per assicurare alla città un sistema di illuminazione più sostenibile ed efficiente“.