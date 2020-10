Riqualificata area pubblica Casella-Garavelle, "Più sport e socialità nel rione" - Tuttoggi

Con la consegna ufficiale dei lavori alla Pro Loco Casella-Garavelle, il Comune di Città di Castello ha completato la riqualificazione dell’area pubblica che comprende il campo sportivo comunale “Maurizio Bianconi”.

Grazie ad un investimento complessivo di oltre 200 mila euro, a partire dal 2017, sono stati eseguiti interventi finalizzati a mettere a disposizione della comunità residente uno spazio attrezzato per l’attività sociale e sportiva.

“L’amministrazione comunale investe dove ci sono realtà come la Pro Loco Casella Garavelle che si impegnano nella promozione della socialità”, hanno dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Secondi, nell’incontro con i rappresentanti della Pro Loco, guidati dal presidente Cristian Braganti, al quale hanno preso parte, insieme ad alcuni residenti, l’assessore all’Urbanistica Rossella Cestini e il consigliere comunale Luigi Bartolini.

Attraverso lo spostamento del terreno di gioco del campo sportivo comunale Maurizio Bianconi, nel quale sono stati installati nuovi riflettori e sono state ripristinate le porzioni di recinzione deteriorate, è stata ricavata un’area sulla quale è stato realizzato un impianto in erba sintetica per calcio a 5 e tennis, recintato e dotato di illuminazione. Il nuovo terreno da gioco è stato omologato dal Coni per gli eventi sportivi. Accanto all’impianto è stato creato uno spazio da adibire ai giochi per i bambini ed è stata costruita una piattaforma in cemento allestita con i necessari allacci a servizio di strutture mobili.

“I lavori effettuati valorizzano come spazio per la pratica sportiva e per il tempo libero di adulti e bambini un luogo da sempre percepito come punto di riferimento dai cittadini di Casella e Garavelle”, hanno sottolineato Bacchetta e Secondi, che hanno dato atto alla Pro Loco di “aver interpretato e rappresentato le esigenze della comunità residente con spirito di collaborazione e intento costruttivo”.

Nell’occasione è stato ricordato come le esigenze di riqualificazione dell’area fossero state rappresentate dall’ex consigliere comunale Fabrizio Duca e recepite da sindaco e giunta. Dopo la benedizione impartita da padre Massimo Siciliano, a richiamare l’attenzione sulle potenzialità dell’area è stato il presidente Braganti, che ha affermato: “Siamo felici di avere nel nostro rione un luogo di aggregazione e divertimento, su questo si baserà l’utilizzo del campo dopo la convenzione con il Comune. Sarà uno spazio in più per i nostri ragazzi e una modalità di sostegno per la nostra Pro Loco attraverso l’affitto in orari stabiliti del nuovo campo sportivo”.