"Riqualificare la 'Torretta', lo chiedono i cittadini", l'appello di Raponi e Cappelletti - Tuttoggi

“Nell’interesse della città e per andare incontro alle richieste dei gualdesi chiediamo quindi all’amministrazione di attivarsi per acquisire al patrimonio immobiliare comunale la ‘Torretta’, situata in Via del Ghetto e che risulta essere di proprietà privata, oltre che dell’eventuale area attinente alla stessa per consentire il completo recupero di questa parte della città”.