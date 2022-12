Riprende la mamma del vicino dalla telecamera di sicurezza e diffonde il video: denunciata - Tuttoggi

Avrebbe ripreso la mamma, affetta da problemi di salute, del vicino di casa grazie alla telecamera di sicurezza e avrebbe poi diffuso le immagini ad alcuni amici e conoscenti. Il tutto per vendicarsi di alcuni screzi con il vicino di casa, dissidi relativi all’uso di un terrazzo. Per questo una 44enne è stata denunciata dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi per il reato di interferenze nella vita privata.

Secondo la ricostruzione degli agenti assisani, l’uomo che ha sporto denuncia ha raccontato che dopo essersi trasferito nell’appartamento, nel mese di aprile, ha avuto alcuni screzi con la vicina di casa legati all’utilizzo di un terrazzo, non delimitato, appartenente ad entrambi.