Riparte la Superlega: la Sir a Verona in diretta Raisport - Tuttoggi

Allenamento mattutino e partenza subito dopo pranzo per la Sir Safety Conad Perugia. La comitiva bianconera viaggia alla volta di Verona dove domani sera (giovedì) con fischio d’inizio alle ore 20:45 e diretta tv su Raisport, si riprende confidenza con il taraflex per la seconda di ritorno di campionato contro i padroni di casa della Calzedonia.

Rosa al completo per Heynen che domattina, nella rifinitura pregara nell’AGSM Forum scaligero, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Va a caccia della dodicesima Perugia. Undici sono infatti le vittorie consecutive tra campionato e Champions con le quali i Block Devils hanno chiuso il 2019 e l’obiettivo è quello di proseguire nella striscia positiva ed iniziare con il piede giusto anche il nuovo anno.

Da valutare le condizioni fisiche dei ragazzi, ma è probabile che Heynen cominci il 2020 con la collaudata formazione con De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Russo coppia di centrali, Leon e Lanza martelli ricevitori e Colaci libero.

Servirà però l’apporto di tutta la rosa, che durante la pausa ha lavorato tantissimo per presentarsi tirata a lucido alla ripresa del campionato, per tornare con un risultato positivo da Verona, avversario certamente ostico e molto insidioso.

Gli avversari

La Calzedonia di Stoytchev è infatti formazione che, sia tecnicamente che fisicamente, mette in campo qualità importanti e domani potrà contare sull’apporto del proprio pubblico che, con ogni probabilità, riempirà le gradinate dell’AGSM Forum.

Spirito al palleggio, Boyer opposto, Solè e Cester centrali, Muagututia ed Asparuhov schiacciatori, Bonami libero. Saranno questi con ogni probabilità i sette di partenza del tecnico bulgaro con l’unico dubbio al centro con Birarelli (ex della sfida al pari del bianconero Colaci) in ballottaggio proprio con Cester.

Fase break importante a partire dalla battuta, qualità in attacco contro il fortissimo muro avversario, tanto cuore e voglia di vincere. Dovranno essere queste le armi dei Block Devils, indispensabili per tornare in Umbria con l’intera posta in palio.

I precedenti

Ventisette i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, sei i successi della Calzedonia Verona. L’ultimo confronto diretto risale allo scorso 27 ottobre per il match d’andata della Superlega 2019-2020 con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-0 (25-16, 25-20, 25-18).

Ex della partita

Due gli ex in campo, uno per parte. In maglia Perugia figura Massimo Colaci a Verona dal 2008 al 2010 mentre nelle file dei veneti c’è Emanuele Birarelli a Perugia dal 2015 al 2017.

Diretta su Raisport

Il match di domani tra Verona e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 20:45 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

Probabili formazioni

CALZEDONIA VERONA: Spirito-Boyer, Solè-Cester, Muagututia-Asparuhov, Bonami libero. All. Stoytchev.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Russo, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Armando Simbari – Gianluca Cappello