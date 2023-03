Rincorre l’autobus per salire e litiga con gli autisti, denunciato

Il mezzo di linea costretto a fermarsi in via Di Lorenzo

Rincorre l’autobus e litiga con gli autisti, denunciato per violenza e interruzione di pubblico servizio. Protagonista un 32enne, che in via Fiorenzo di Lorenzo a Perugia, dopo aver rincorso e fermato un autobus, pretendendo di salire a bordo, aveva discusso animatamente con gli autisti, ostacolando il servizio pubblico.

Gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno identificato il ragazzo, un cittadino straniero, classe 1990. L’autista ha raccontato che il 32enne, arrivato in ritardo alla fermata, aveva rincorso il veicolo frapponendosi allo stesso per fermarne la corsa.